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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 8 тысяч до 212 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 220 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

США
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