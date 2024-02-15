Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 8 тысяч до 212 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 220 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.