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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 2 тысячи

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тысячи, до 210 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тысяч, а не 209 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что число заявок составит 213 тысяч.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 211,25 тысячи. по сравнению с 208,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 марта, повысилось до 1,807 млн с 1,803 млн неделей ранее.

Минтруда США
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