Adobe в III финквартале увеличила чистую прибыль на 30%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 30%, но дала слабый прогноз на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 августа, составила $1,684 млрд, или $3,78 в расчете на акцию, по сравнению с $1,403 млрд, или $3,07 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $4,65 с $4,09 на акцию.

Выручка повысилась на 11% - до $5,408 млрд с $4,89 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла также на 11%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $4,53 на акцию при выручке в $5,37 млрд. Сама компания в июне прогнозировала выручку в диапазоне $5,33-5,38 млрд, скорректированную прибыль - $4,5-4,55 на акцию.

Adobe ожидает, что в четвертом финквартале выручка составит $5,5-5,55 млрд, скорректированная прибыль - $4,63-4,68 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют выручку в $5,6 млрд, прибыль - $4,67.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в четверг упали более чем на 9% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла почти на 29% (до $257 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 0,6%.