Adobe в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 26% и дала слабый прогноз

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 26% и выручку - на 12%, но дала слабый прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 1 декабря, составила $1,483 млрд, или $3,23 в расчете на акцию, по сравнению с $1,176 млрд, или $2,53 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до $4,27 с $3,6 на акцию.

Выручка повысилась до $5,048 млрд против $4,525 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $4,13 на акцию при выручке в $5 млрд.

Согласно прогнозу компании, в первом финквартале ее выручка будет находиться в диапазоне $5,1-5,15 млрд, в целом в 2024 фингоду - $21,33-21,5 млрд.

Аналитики в среднем ожидают квартальную выручку на уровне $5,16 млрд, годовую - $21,73 млрд.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в среду упали на 4,9% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 12,8% (до $288,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 6,7%.