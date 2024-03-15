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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Биткойн опустился с исторических максимумов, подешевел на 2,7%

Биткойн опустился с исторических максимумов, подешевел на 2,7%
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна снижается в пятницу в рамках коррекции на рынке криптовалют после обновления рекордных значений ранее на этой неделе.

Биткойн к 14:02 по московскому времени дешевеет на 2,66% и стоит $67 459, по данным CoinDesk. Ранее в ходе сессии котировки падали до $65 685.

На этой неделе криптовалюта установила абсолютный рекорд, приблизившись к отметке $74 тыс., а общая стоимость всех биткойнов в обращении достигала $2,6 трлн. С начала года котировки подскочили более чем на 60%.

"Биткойн выглядит очень позитивно, даже если он пройдет через давно назревавшую фазу коррекции в ближайшие дни, - отметила глава трейдинговой платформы SynFutures Рейчел Лин. - В ближайшие недели и месяцы мы можем увидеть сильный восходящий тренд".

CoinDesk
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