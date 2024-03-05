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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Биткойн обновил исторический максимум, но затем подешевел

Курс биткойна поднимался днем до $69 202, с начала года криптовалюта подорожала почти на 60%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна 5 марта достигал максимальных за всю историю $69 202, но успел откатиться ближе к $67 тысячам.

К 18:56 по Москве биткойн дешевел на 0,6%, до $67 043. С начала года криптовалюта подорожала почти на 60%.

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск первых ETF, инвестирующих в нее напрямую.

"Интерес и внимание к этим ETF оказались значительно выше чьих-либо ожиданий", - приводит Financial Times слова основателя управляющей компании Melanion Capital Джеда Комэйра (Jad Comair).

SEC США CoinDesk
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