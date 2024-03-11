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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна растет в понедельник, обновляя новые исторические максимумы. К полудню по Москве биткойн дорожал на 2,4%, до $71 213.

Ранее в ходе торгов курс достигал рекордной отметки в $71,647. С начала года криптовалюта подорожала почти на 70%.

Фундаментальных причин для ралли в начале этой недели нет, отмечает MarketWatch. В целом же рост криптовалюты вызван появлением первых ETF, инвестирующих в биткойны напрямую, и ожиданиями так называемого "халвинга", который случится в апреле и приведет к уменьшению предложения биткойна.

За последние 12 месяцев курс биткойна взлетел в 3,5 раза (на 246%). Это сопоставимо с подъемом акций чипмейкера Nvidia на 281% за тот же период.

Nvidia США CoinDesk
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