Чистая прибыль "Инарктики" за 2023 г. по МСФО выросла на 27%, до 15,5 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей, сообщает компания.

Выручка увеличилась на 21%, до 28,5 млрд рублей на фоне роста продаж, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Рентабельность по этому показателю снизилась до 45% с 55% годом ранее. Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд рублей.

Как заявил гендиректор компании Илья Соснов, процитированный в сообщении, в 2023 году наблюдалось восстановление спроса на лососевые на российском рынке в натуральном и денежном выражении, продажи "Инарктики" показали рост не только к 2022 году, но и к 2021 году, достигнув 28,2 тыс. тонн. Выручка компании в 2023 году выросла на 21% за счет динамики спроса и работы в сегменте охлажденной продукции, отметил он.

"Высокий уровень скорректированной EBITDA и рентабельности по EBITDA по итогам 2022 года был отчасти обусловлен временными макроэкономическими факторами, что отразилось на замедлении динамики в 2023 году, при этом мы показываем существенный рост показателей к 2021 году как результат работы компании по увеличению продаж - скорректированная EBITDA достигла 12,9 млрд, что почти вдвое выше 2021 года, рентабельность по EBITDA составила 45% против 42% по итогам 2021 года", - заявил он.

Соснов также напомнил, что в 2023 году компания провела SPO (на 3 млрд рублей), в ходе которого привлекла более 13 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала, количество акционеров превысило 200 тыс. В марте 2024 года Московская биржа пересчитала free-float компании, в результате показатель увеличился с 14% до 17%.

Согласно пресс-релизу, в 2023 году "Инарктика" приобрела два завода по выращиванию мальков - в Калужской и в Нижегородской областях, доведя количество заводов в РФ до трех. Достраивается также смолтовый завод в Карелии (Кондопога). Его плановая годовая мощность - 6 млн мальков. Завод начнет работать в 2024 году, в 2025 году компания планирует вывести его на полную проектную мощность.

"Инарктика" также приобрела полный контроль над Архангельским водорослевым комбинатом. "Сделка позволила выйти на растущий рынок водорослей и продуктов их переработки, развиваться в сфере биотехнологий, аквакультуры водорослей", - говорится в пресс-релизе.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе). В 2023 году компания реализовала 28,2 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.