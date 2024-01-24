"Инарктика" в 2023 году увеличила выручку на 21%, продажи - на 10%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году увеличила выручку на 21%, до 28,5 млрд рублей, сообщается в ее пресс-релизе.

"Положительная динамика обусловлена ростом объемов продаж и средних цен", - уточняется в сообщении.

Объем продаж продукции в прошлом году вырос на 10%, до 28,2 тыс. тонн. В этом показателе учтена реализация только икры и рыбы в эквиваленте потрошеной рыбы с головой, пояснила компания.

Биомасса рыбы в воде на конец 2023 года составила 34 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем на конец 2022 года.

Как заявил заместитель гендиректора "Инарктики" Андрей Баранов, слова которого приведены в пресс-релизе, показатель выручки в 28,5 млрд рублей стал рекордным для компании. Помимо увеличения объема продаж и роста цен реализации, этому способствовали уверенное восстановления рынка и рост спроса, отметил он.

"В течение 2023 года компания продолжала адаптироваться к разнонаправленным изменениям внешней среды, инвестируя в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса", - сказал Баранов.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Как сообщалось, цель компании - в ближайшие 5-7 лет увеличить выращивание рыбы до 60 тыс. тонн в год.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.