Правительство Индии планирует активизировать госзакупки пшеницы

В России пока не ждут открытия индийского рынка

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Индии планирует активизировать закупки пшеницы в государственный фонд. Однако трейдеры опасаются, что вероятный рост государственных закупок может привести к ограничению предложения на внутреннем рынке страны, пишет агентство S&P.

Российские экспортеры пока не рассчитывают на открытие рынка Индии для российской пшеницы. В этих условиях, считают они, лучше ориентироваться на поставки зернобобовых культур.

Как сообщает S&P со ссылкой на представителей Продовольственной корпорации Индии (Food Corporation of India, FCI), правительство планирует закупить на государственные склады около 33,5 млн тонн пшеницы, что почти на 28% выше фактических закупок в 26,2 млн. тонн годом ранее.

"Мы надеемся на увеличение закупок из-за небольшого увеличения производства. Однако есть определенные проблемы, поскольку недавние ливни задержали сбор урожая", - сказал представитель FCI.

Правительство исходит из прогноза, что объем производства пшеницы в Индии в 2023/2024 сельхозгоду (июль-июнь) составит 112 млн тонн, что несколько выше, чем 110,55 млн тонн, собранных в предыдущем сезоне. Однако, согласно опросу аналитиков и трейдеров, проведенному S&P, урожай пшеницы в Индии в 2023/2024 сельхозгоду, вероятно, будет несколько ниже и составит 107-108 млн тонн.

"Мы уже не ожидаем, что Индия откроет импорт пшеницы ни в этом, ни в будущем сезоне. Если этого не произошло в преддверии выборов, запланированных на май, то вряд ли уже произойдет после них, - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. - Правительство Индии четко ориентировано на самообеспечение основными сельхозкультурами. Действуя в данной парадигме, оно самостоятельно справилось с задачей стабилизации внутренних цен за счет пшеницы из госрезерва".

По его мнению, гораздо перспективней с точки зрения российского сельхозэкспорта выглядят поставки зернобобовых культур.

Как сообщил Зернин, в Индии сильно развита культура потребления гороха, нута и чечевицы. "Эти культуры выращиваются в России, причем мы видим тенденцию расширения посевных площадей. Как говорили представители индийской ассоциации зернобобовых на нашем недавно прошедшем зерновом форуме в Дубае, для стимулирования поставок зернобобовых из России требуется подписать двустороннее правительственное соглашение об упрощении поставок. К слову, такие соглашения уже есть у Канады - нашего основного конкурента", - сказал он.