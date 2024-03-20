Аналитики оценили справедливую стоимость "Европлана" в 130-160 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Справедливая стоимость лизинговой компании "Европлан", которая до конца марта планирует провести IPO на "Московской бирже", может составлять от 130 млрд до 160 млрд рублей, показали оценки аналитиков Sber CIB и Альфа-банка.

Согласно отчету Sber CIB, справедливая стоимость "Европлана" составляет 142-160 млрд рублей. Аналитики Альфа-банка оценивают ее чуть ниже - в диапазоне 130-151,9 млрд рублей.

Чистая прибыль "Европлана" за последние пять лет росла со среднегодовым темпом 35% и достигла 15 млрд рублей в 2023 году, напоминают эксперты Sber CIB. Они прогнозируют рост чистой прибыли компании в ближайшие пять лет на уровне 20% в год. Аналитики Альфа-банка также ожидают, что чистая прибыль "Европлана" в 2024-2028 годах будет расти в среднем на 20% в год и достигнет 37,6 млрд рублей в 2028 году.

Лизинговый портфель компании в валовом выражении к 2028 году, по оценкам Sber CIB, может достичь 573 млрд рублей (рост на 148% с уровня конца 2023 года).

Дивидендная политика "Европлана" предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО не реже раза в год, напоминают аналитики Sber CIB. По их прогнозам, компания может направить на дивиденды 50% чистой прибыли за 2023 год, а затем постепенно может нарастить коэффициент выплат до 70% к 2028 году. По мнению аналитиков Альфа-банка, "Европлан" может комфортно направлять на выплату дивидендов 80% чистой прибыли.

Среди факторов инвестиционной привлекательности "Европлана" в Sber CIB отмечают высокую операционную эффективность и качество корпоративного управления, ожидаемый рост рынка автолизинга, стабильное качество бизнеса, высокий потенциал дивидендных выплат. В числе рисков они называют усиливающуюся конкуренцию на рынке лизинга, возможные изменения в регулировании отрасли и ухудшение макроэкономических прогнозов, а также более низкие темпы роста рынка.

"Европлан" 19 марта официально объявил о намерении провести IPO на "Мосбирже". Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") - предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Листинг и начало торгов акциями планируются в конце марта.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.