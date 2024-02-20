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"Соллерс" получил 1,2 млрд рублей из ФРП на локализацию производства в Ульяновске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие группы "Соллерс" в Ульяновской области - ООО "Компоненты системы безопасности" (КСБ) - получило льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности, сообщила головная компания группы.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей. Серийное производство будет запущено в 2025 году.

Средства льготного займа ФРП, привлеченные по программе "Автокомпоненты", будут направлены на приобретение нового технологического оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности, а также испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий.

Как сообщалось в ноябре 2023 года, в индустриальном парке "УАЗ" должны наладить выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих - подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой. Потребителями продукции станут предприятия группы "Соллерс" и другие российские производители легковых и легких коммерческих автомобилей.

ООО "Компоненты системы безопасности" зарегистрировано в Ульяновске в конце сентября с уставным капиталом 1 млн рублей. Компания на 100% принадлежит ПАО "Соллерс", в периметр ее деятельности войдет производство компонентов систем пассивной безопасности, а также развитие соответствующих инжиниринговых компетенций.

Соллерс УАЗ Ульяновск ФРП Ульяновская область
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