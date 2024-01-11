Продажи "Соллерса" в 2023 году выросли на 17%, до 46,8 тыс. шт

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в 2023 году выросли на 16,6%, до 46 774 автомобилей, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Доля рынка автопроизводителя, по подсчетам АЕБ на основании данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК, совместное предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт"), по итогам года составила 4,1% (-1,5 п.п.). Компания в прошлом году реализовала 37 412 машин УАЗ (+10,3%), 8 541 модель бренда Sollers (против 14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (против 6 186 шт. соответственно).

В декабре 2023 года "Соллерс" продал на российском рынке 5 895 автомобилей, что было на 46,5% меньше, чем в том же месяце 2022 года за счет высокой базы, и на 12,6% больше, чем в ноябре 2023 года. В частности, продажи УАЗа составили 4,88 тыс. шт. (-54,6% г/г), автомобилей Sollers - 1 011 шт. против 14 шт. в декабре 2022 года, машин Ford Transit - 4 штуки против 261 шт. в том же месяце позапрошлого года. Рыночная доля "Соллерса", по данным АЕБ, в декабре 2023-го была на уровне 4,6% против 15,8% в том же месяце позапрошлого года.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до середины 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В позапрошлом году он продал свой контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.