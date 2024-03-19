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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Thyssenkrupp обсуждает продажу доли в судостроительном бизнесе инвесткомпании Carlyle

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp AG ведет переговоры о продаже доли в подразделении в сфере судостроения Marine Systems инвесткомпании Carlyle.

Как говорится в пресс-релизе Thyssenkrupp, компании договорились произвести углубленную проверку и оценку (due diligence) этого бизнеса.

"Участие частной инвестиционной компании является одним из нескольких вариантов выделения Marine Systems, которые мы рассматриваем в данный момент", - сказано в сообщении.

Переговоры с Carlyle не исключают параллельного изучения других вариантов отделения Marine Systems.

Thyssenkrupp ведет переговоры и с правительством Германии об участии государства в этом бизнесе.

Thyssenkrupp Marine Systems - одна из ведущих мировых компаний сферы судостроения. Она является поставщиком систем подводного и надводного судостроения, морской электроники и систем безопасности. Общее число сотрудников Marine Systems составляет порядка 7,8 тысячи. Компании принадлежит крупнейшая верфь в Германии, находящаяся в Киле, на ней задействовано около 3,1 тысячи сотрудников.

По данным Bloomberg, это подразделение Thyssenkrupp может быть оценено в 1,5 млрд евро с учетом долга.

За последние 12 месяцев капитализация Thyssenkrupp снизилась на 27%.

Германия Thyssenkrupp Carlyle Marine Systems
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