Подготовлены поправки о страховании средств на индивидуальных инвестсчетах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы подготовили законопроект о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на сумму в 1,4 млн рублей, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Создание предусмотренного законопроектом компенсационного механизма будет способствовать защите прав и законных интересов граждан, укреплению их доверия к финансовому рынку, а также формированию благоприятной конкурентной среды", - сказал через пресс-службу вице-спикер палаты Николай Журавлев и добавил, что законопроект разработан во исполнение инициативы президента , озвученной в послании Федеральному собранию.

Документом предусмотрено создание механизма компенсирования стоимости имущества, учитываемого на ИИС, открываемых с 1 января 2024 года, в размере 1,4 млн рублей.

"В случае, если брокер, у которого хранятся ценные бумаги гражданина, обанкротится, человек получит соответствующую компенсацию из гарантийного фонда", - сказал Журавлев.

Законопроект также предусматривает создание компенсационного фонда. "Предусматривается механизм гибких ставок, по которым лица, осуществляющие открытие и ведение ИИС, будут осуществлять денежные взносы в компенсационный фонд", - отметили в пресс-службе СовФеда.

"Инициатива направлена на развитие долгосрочных вложений частных инвесторов с использованием ИИС, которые способствуют привлечению "длинных денег" в экономику и обеспечивают гражданам надежный механизм для сохранения и приумножения сбережений в долгосрочной перспективе", - сказал Журавлев.

Авторами законопроекта стали сенаторы Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Сергей Рябухин, Ахмат Салпагаров, Андрей Епишин, Александр Шендерюк-Жидков, Иван Абрамов, Алексей Синицын, Сергей Калашник, Константин Долгов.