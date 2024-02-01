Началась подготовка законопроекта о страховании средств на индивидуальных инвестсчетах

Этим занимаются Банк России и Минфин

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Минфином приступили к работе над законопроектом о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), сообщил на конференции первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Поставлена задача создать систему страхования на те активы, которые были проинвестированы через индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Сейчас мы вместе с коллегами из Минфина, правительства работаем над данным законопроектом. Наверное, пока рано говорить, к какой конфигурации мы придем", - сказал он.

По его словам, сейчас, в частности, обсуждается, будет ли система страхования обязательной или добровольной, а также объемы возмещения.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 марта 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан на ИИС-3 на сумму в 1,4 млн рублей.

С 1 января 2024 года заработал закон о запуске ИИС-3. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 гг. он должен составить пять лет, а затем постепенно повысится до десяти.

Открывать ИИС-1 и ИИС-2 инвесторы больше не смогут, но старые счета можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.