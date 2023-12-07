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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин предложил застраховать средства на долгосрочных ИИСах на 1,4 млн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Средства россиян на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия может составлять 1,4 млн рублей на человека. То есть столько же, как при страховании банковских вкладов", - сказал Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Госдума ранее в декабре приняла закон, который вводит в РФ с 1 января 2024 года новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3).

Срок действия нового типа ИИС для получения налоговых льгот при заключении договора в 2024-2026 годах должен составить 5 лет, в 2027 году - 6 лет, в 2028 году - 7 лет, в 2029 году - 8 лет, в 2030 году - 9 лет.

Владимир Путин
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