"Ведомости" сообщили, что бизнес Danone в РФ могут купить "Вамин Татарстан" и Якуб Закриев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Договоренность о продаже бизнеса французской Danone в РФ (Health & Nutrition, "Эйч энд Эн") российским инвесторам достигнута, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании.

По его словам, в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции "Вамин Татарстан" и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024 года, когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента РФ.

Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, добавил собеседник. Вопрос, по его словам, уже решен. Но "на бумаге, т.е. официально, компанию вряд ли разделят пополам", отметил он.

О том, что в активах Danone в России заинтересованы "Вамин Татарстан" и Закриев, знают источник "Ведомостей", близкий к правительству России, и собеседник в финансовой компании. Последний также сообщил, что французская сторона была вынуждена серьезно уступить покупателям в стоимости актива.

Представители французской Danone и Health & Nutrition отказались от комментариев. Представитель "Вамин Татарстан" заявил, что "официальной информации нет" и в компании не дают комментарии. В пресс-службах правительства Чечни и министерства сельского хозяйства России, которое должно одобрить сделку, не ответили на запросы "Ведомостей".

В конце февраля Financial Times со ссылкой на непубличные документы писала о планах Danone продать бизнес в РФ компании "Вамин Татарстан". Согласно этим документам, "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был введен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление и ее возглавил Закриев.

В письме на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева директор недавно созданной компании, принадлежащей "Вамину", Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone, отмечала FT. Причем 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное - на оплату доли Danone в компании.

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказать поддержку до конца июля следующего года, поскольку "Эйч энд Эн" продолжает локализовывать производство определенных ингредиентов для сохранения "высокого качества продуктов, к которым привыкли российские потребители".

По оценке генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, которую приводят "Ведомости", справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд рублей, а с брендами - около 80 млрд рублей. Сумма в 17,7 млрд рублей - это в 3-3,5 раза меньше, чем справедливая стоимость, т.е. "супервыгодная сделка" для покупателя, отметил он.

Как сообщалось, в середине марта президент РФ подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд" соответственно).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон Россия" в 2022 году выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей. Выручка "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно. В РФ компании принадлежат 17 заводов.