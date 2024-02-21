FT сообщила о планах Danone продать российский бизнес компании из Татарстана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в РФ компании "Вамин" (Татарстан), пишет Financial Times.

Согласно документам, на которые ссылается издание, "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании "Эйч энд Эн" (бывшая "дочка" Danone в РФ) после того, как ее возглавил Якуб Закриев.

Как пишет FT, в письме, направленном министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, директор недавно созданной компании, принадлежащей "Вамину", Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное - на оплату доли Danone в компании.

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку "Эйч энд Эн" продолжает локализовывать производство определенных ингредиентов для сохранения "высокого качества продуктов, к которым привыкли российские потребители".

В Danone от комментариев отказались.

На данный момент Danone списала более 700 млн евро со своих российских предприятий с момента их передачи под контроль Росимущества, а также дополнительно снизила стоимость на 500 млн евро в июле прошлого года из-за падения курса рубля.

16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. Гендиректором компаний был назначен зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

С ноября 2023 года Закриев находится под санкциями США.

С 20 сентября АО "Данон Россия" переименовано в АО "Эйч энд Эн" (H&N, Health & Nutrition), "Данон трейд" - в "Эйч энд Эн Трейд".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон Россия" в 2022 году выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей. Выручка "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно.

Французская Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ.

ООО "Вамин Татарстан", согласно информации на его сайте, производит готовую молочную продукцию и сырья для изготовления мясных, кондитерских изделий, кормов и мороженого. Производство замкнутого цикла объединяет сельскохозяйственные предприятия, животноводческие хозяйства, маслодельно-молочные комбинаты, лаборатории, цеха и хранилища. Мощности рассчитаны на переработку 600 тонн молока в сутки и выработку 100 тонн готовой продукции.