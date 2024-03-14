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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления

Какой-либо тенденции с подобными решениям быть не может, заверил он

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Решение об отмене национализации активов компании Danone связано с целесообразностью, какой-то тенденции в отношении других компаний здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Каждое решение - это отдельная ситуация, - сказал он на брифинге. - Это связано с целесообразностью".

Так он прокомментировал то, что Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд" соответственно).

"Какой-то тенденции здесь быть не может, каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация, в которой принимается решение", - сказал Песков.

Указ о передаче во временное управление Росимуществу долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия" был подписан 16 июля 2023 года. Тогда под временное управление государства, в частности, отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 000 акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 000 акций "Данон Трейда"). Компанию возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

В феврале 2024 года Financial Times писала со ссылкой на непубличные документы о планах Danone продать бизнес в РФ компании "Вамин" (Татарстан).

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