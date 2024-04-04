Вложение в акции Росбанка принесло убытки Фонду Потанина из-за их переоценки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Фонд Потанина в 2023 году получил чистый убыток в размере 3,9 млрд рублей из-за переоценки пакета акций Росбанка, который он получил в ноябре 2022 года, говорится в отчетности благотворительной организации.

Компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина приобрела Росбанк у французской группы Societe Generale в апреле 2022 года. В октябре 2022 года 47,5% акций кредитной организации были переданы Фонду Потанина, 45% остались у "Интерроса", еще 7,5% акций находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка.

В 2022 году за счет денежных средств и ценных бумаг фонд сформировал шесть целевых капиталов, в 2023 году их пополнение не производилось. На конец 2023 года объем активов в целевых капиталах фонда составил 85,4 млрд рублей.

"За первый полный год работы шести целевых капиталов фонд получил доход от доверительного управления рыночными инвестициями, а также дивиденды от долгосрочных стратегических инвестиций (акции ПАО "Росбанк"). Тем не менее, фактор высокой волатильности долгосрочных стратегических инвестиций оказал существенное влияние на общие финансовые результаты доверительного управления целевыми капиталами в 2023 году - переоценка акций ПАО "Росбанк" привела к получению убытка в размере 3,923 млрд рублей", - говорится в отчете.

Оценка пакета Росбанка на балансе фонда сократилась за год примерно на 7 млрд рублей - с 79,6 млрд до 72,7 млрд рублей.

В 2022 году фонд заработал чистую прибыль в размере 6,6 млрд рублей.

"Несмотря на убыток, фонд планирует вывести в 2024 году доход по целевым капиталам за 2022 год в объеме, достаточном для финансирования своей деятельности", - сообщил фонд в отчетности.

Потанин также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом). В марте этого года совет директоров "ТКС Холдинга" предложил владельцам Росбанка объединение в единую банковскую группу. Потанин заявил, что поддерживает это предложение.