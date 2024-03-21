Банк "Санкт-Петербург" будет направлять на дивиденды 20-50% прибыли по МСФО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%", говорится в сообщении банка.

"Обновленный документ отражает лучшие практики в области корпоративного управления, а также изменения, произошедшие с момента утверждения предыдущей редакции дивидендной политики (ноябрь 2018 года)", - отмечается в сообщении.

Обновленная дивидендная политика предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, содержит "прозрачный и понятный" механизм расчета размера дивидендов по итогам отчетного года при условии выплаты промежуточных дивидендов, а также условия пересмотра политики.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Совокупно за 2023 год на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 40% от чистой прибыли по МСФО. Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".