"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) определило цену размещения акций в рамках IPO в 4500 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (4000-4500 рублей).

В рамках IPO размещается 800 тысяч акций, или 8% капитала. Таким образом, объем сделки может составить 4,14 млрд рублей (с учетом пакета акций в размере 15% от базового размера IPO, выделенного акционерами для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 45 млрд рублей.