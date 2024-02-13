Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) определило цену размещения акций в рамках IPO в 4500 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (4000-4500 рублей).

В рамках IPO размещается 800 тысяч акций, или 8% капитала. Таким образом, объем сделки может составить 4,14 млрд рублей (с учетом пакета акций в размере 15% от базового размера IPO, выделенного акционерами для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 45 млрд рублей.

Диасофт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Дефицит бюджета США в январе сократился в 1,8 раза

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Корпоративное кредитование в РФ в январе снизилось на 0,2%, розничное - выросло на 0,2%

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });