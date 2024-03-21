Бывший топ-менеджер "Мегафона" Соболев возглавил ГК "Новые башни"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором ГК "Новые башни" Ивана Таврина (объединяет ПБК, "Вертикаль" и "Русские башни") назначен Александр Соболев, ранее работавший директором по стратегии и развитию бизнеса "Мегафона".

По данным ЕГРЮЛ, назначение состоялось 20 марта.

Прежний гендиректор Евгений Чермашенцев продолжит курировать деятельность ГК "Новые башни" в качестве председателя совета директоров инфраструктурного оператора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Как сообщается, Соболев был у истоков формирования объединенной группы компаний "Новые башни" и состоял в совете директоров компании.

Соболев имеет обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций и руководства технологическими командами. Он работал в стратегическом консалтинге: в ведущей международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, а также в крупной российской компании Strategy Partners Group. Помимо этого, был сооснователем нескольких технологических стартапов. Работал в компании "Мегафон", курируя стратегическое развитие оператора связи, в частности, в инфраструктуре и новых бизнесах, расширение и усиление стратегических партнерств с операторами, вендорами и отраслевыми ассоциациями.

Окончил Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики. Получил диплом бизнес-школы инновационного предпринимательства Innovation Studio при МГУ, где изучал маркетинг, инновационные бизнес-модели, фандрайзинг и предпринимательство.

ГК "Новые башни" – оператор телеком-инфраструктуры в России. Компания объединила активы компаний "Русские Башни", "Вертикаль", ПБК. Портфель компании насчитывает более 33 тыс. объектов различных типов на территории России.

Согласно отчету компании, структура ее акционеров на 31 декабря 2022 года выглядит следующим образом: ООО "Кисмет Телеком Инфраструктура-2" владеет 65,9%, ПАО "Мегафон" – 25%, "Достино Консалтинг Лимитед" – 9,1%. С января 2023 года управляющей организацией всех компаний, входящих в группу "Новые башни", является ПБК.