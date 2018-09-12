Нью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мира

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нью-Йорк снова вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон всего на два пункта, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона - 786. При этом Гонконг, занимающий третье место, продолжает сокращать отставание от обоих лидеров (783 пункта).

Санкт-Петербург перескочил сразу 11 строчек вверх (+44 пункта), переместившись с 91-й на 80-ю позицию - между Чэнду (Китай) и Копенгагеном. Москва прибавила 16 пунктов, но осталась на 83-й строчке из 100. Российская столица сейчас занимает место между Нью-Дели и Рейкьявиком.

Четвертое место сохранил за собой Сингапур, Шанхай потеснил Токио на пятой строчке. В десятку также входят Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт, подскочивший сразу на 10 позиций вверх. Между тем Торонто, Бостон и Сан-Франциско выбыли из топ-10, оказавшись на 11-м, 13-м и 14-м местах соответственно.

Новичком рэнкинга стал Кейптаун - сразу 38-е место, между Дублином и Мюнхеном. Список также пополнили индийский Гуджарат (77-е место), китайский Ханчжоу (86-е) и болгарская столица София (97-е).

В целом эксперты Z/Yen говорят о смешанных результатах в этом выпуске рейтинга: если полгода назад все ведущие финансовые центры улучшали оценки, а у городов на последних строчках показатели неуклонно снижались, то сейчас границы все больше размываются.

Многие финансовые центры Восточной Европы и Центральной Азии продемонстрировали положительную динамику. Помимо Санкт-Петербурга, в этом регионе выделяются Астана, Будапешт и Таллин.

Североамериканские города, кроме Лос-Анджелеса и Вашингтона, ухудшили показатели.