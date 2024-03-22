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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

"Европлан" установил ценовой диапазон IPO в 835-875 рублей за акцию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO ПАО "Лизинговая компания "Европлан" установлен на уровне от 835 до 875 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе эмитента.

Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 до 105 млрд рублей.

В рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") предложит до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала. Из них около 1,5% предназначены на программу стабилизации (то есть средства от их продажи могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала), говорится в сообщении. Ожидаемый размер IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 млрд рублей.

Сбор заявок будет проходить с 22 марта по 28 марта.

Ожидается, что акции "Европлана" начнут торговаться 29 марта под тикером LEAS. Они будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на МосБирже.

В сообщении отмечается, что к настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, "Европлан" уже получил индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.

Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. "Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации", - говорится в сообщении.

В IPO "Европлана" смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы.

"Европлан" официально объявил о намерении провести IPO на МосБирже 19 марта. Сама компания не привлекает средства в рамках сделки, акции продает только SFI.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

SFI Европлан
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