Розничные продажи в Великобритании в феврале не изменились вопреки прогнозам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании в феврале розничные продажи не изменились по сравнению с январем, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 0,4%, по данным Bloomberg.

По пересмотренным данным, в январе розничные продажи выросли на 3,6%, а не на 3,4%, как было объявлено ранее.

Продажи магазинов одежды в Британии в феврале увеличились на 1,7%, универсальных магазинов - на 1,6%, продуктовых - снизились на 0,3%. Реализация автомобильного топлива уменьшилась на 1,3%.

Онлайн-продажи повысились на 2,1% - максимально с июля 2023 года.

Розничные продажи в Британии в феврале уменьшились на 0,4% в годовом выражении после повышения на 0,5% в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,7%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и снизились на 0,5% к февралю 2023 года.