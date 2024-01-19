Розничные продажи в Британии в декабре упали на 3,2% м/м, максимально за три года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в декабре рухнули на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Это рекордные темпы падения с января 2021 года, когда на работу розничных магазинов повлияла пандемия коронавируса.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи повысились на 1,4%, в то время как ранее сообщалось о росте на 1,3%.

Продажи в продуктовых магазинах в прошлом месяце сократились на 3,1%. Реализация товаров в непродуктовых торговых точках упала на 3,9%. Продажи автомобильного топлива понизились на 1,9%.

В годовом выражении розничные продажи в Великобритании уменьшились на 2,4% вместо ожидавшегося снижения на 1,1%. В ноябре, по уточненным данным, они повысились на 0,2%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в декабре опустились на 3,3% относительно предыдущего месяца и на 2,1% к тому же месяцу 2022 года.

В 2023 году в целом розничные продажи в стране упали на 2,8%, до минимального уровня с 2018 года.