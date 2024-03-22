На главных улицах Петербурга почти не осталось свободных площадей для ритейла

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На шести главных улицах Петербурга почти не осталось вакантных помещений для ритейла, выяснили эксперты консалтинговой компании Nikoliers.

"Центральные торговые коридоры Санкт-Петербурга продолжают пользоваться популярностью у бизнеса. (...) В первом квартале 2024 году на шести улицах в центре города (Невском и Старо-Невском проспектах, улицах Рубинштейна, Большой Конюшенной, Большой Морской и Большом проспекте Петроградской стороны) было открыто не менее 23 торговых точек. (...) По итогам первого квартала средний уровень вакантности на шести торговых коридорах составил 5,3%. Меньше всего доля свободных помещений на Невском проспекте - 3,6%", - говорится в исследовании.

Еще десять точек на улицах откроют в ближайшее время. Уровень ротации по итогам января-марта составил всего 2%. Активнее всего арендаторы чередовались на Невском проспекте и улице Рубинштейна.

Аналитики добавили, что по числу открытий лидирует fashion-сегмент - 11 открытий за квартал.

"К I кварталу 2024 года почти все магазины, которые ранее занимали ушедшие из России международные бренды, заняты российскими игроками", - подчеркнула заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.