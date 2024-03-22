ЦБ РФ наблюдает ускорение необеспеченного потребительского кредитования

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает ускорение необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и потребление.

При этом в сегментах корпоративного и ипотечного кредитования с начала года наблюдается замедление.

В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы. Дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков, отмечает ЦБ.