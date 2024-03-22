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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ЦБ отмечает смещение среднесрочного баланса рисков в сторону проинфляционных

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему отмечает смещение баланса рисков для инфляции на среднесрочном горизонте в сторону проинфляционных.

Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, и пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, сказано в пресс-релизе ЦБ по итогам решения сохранить ставку на 16% годовых.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - отмечает регулятор.

Банк России в целом не изменил оценку баланса рисков для инфляции. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики.

Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Банк России ЦБ РФ
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