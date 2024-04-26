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ЦБ по-прежнему видит смещение баланса рисков в сторону проинфляционнных

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных, сообщил Банк России в комментарии к решении по ставке.

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Основные проинфляционные риски ЦБ связывает с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики.

"Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - сказано в комментарии.

Регулятор также отметил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - отметил ЦБ.

Поэтому достижение цели по инфляции в районе 4% потребует более долгого сохранения жесткой ДКП, чем ожидалось ранее, отметил ЦБ. Поэтому для базового сценария ЦБ повысил прогноз по ставке в 2024 году до 15-16%, а для 2025 года - в 10-12%. Регулятор ожидает, что с учетом этой ДКП годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

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