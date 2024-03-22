FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Остановки НПЗ могут вызвать повышение мировых цен на нефть

Архивное фото Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупреждая, что это может привести к росту мировых цен на нефть, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, Вашингтон неоднократно доносил свои опасения до высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Россия остается одним из наиболее важных мировых экспортеров энергоносителей, несмотря на санкции против ее нефтегазового сектора. Атаки украинских дронов на российские НПЗ, терминалы и хранилища подрывают производственные мощности России.

С начала 2024 года Brent подорожала на 11%, ее цена находится выше $85 за баррель, WTI подорожала более чем на 12%, торгуется выше $80 за баррель.

Атаки украинских дронов на российские нефтяные объекты могут способствовать подъему цен в тот момент, когда президент США Джо Байден готовится начать свою избирательную кампанию на предстоящих президентских выборах, отмечает FT.

"Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", - говорит президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергобезопасности Боб МакНэлли.

Вашингтон также опасается, что, если Украина продолжит атаковать российские НПЗ, Москва может нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад, говорят источники газеты.

В частности, речь идет о системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), по которому на мировой рынок осуществляется поставка казахстанской нефти через территорию России. КТК используется такими компаниями как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. В 2022 году Москва на короткий срок приостанавливала работу КТК.