Страны ОПЕК+ в феврале превышали свой план добычи нефти на 420 тыс. б/с

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в феврале превысили свои обещания по уровню добычи нефти на 420 тыс. баррелей в сутки из-за роста производства в Ираке, Казахстане и ОАЭ, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, добыча нефти во всех 22 странах-членах выросла на 90 тыс. б/с до 41,58 млн б/с в феврале, при этом заметно выросло производство в Ливии, что компенсировало снижение добычи в других странах.

На второй месяц дополнительных добровольных сокращений, обещанных некоторыми членами блока, Казахстан и Ирак не смогли выполнить свои обязательства в полном объеме, отметили в МЭА. Хотя Казахстан сообщил о крупнейшем снижении добычи в феврале, он все равно добывал на 120 тыс. б/с сверх своей квоты. Обе страны, совокупный избыток добычи которых составляет 370 тыс. б/с, пообещали улучшить соблюдение требований и компенсировать перепроизводство в I квартале 2024 года, напоминают аналитики.

В феврале объем добычи 18 производителей, подпадающих под квоты, на 420 тыс. б/с превысил предполагаемый уровень добычи в 34,3 млн б/с после того, как Ирак, Казахстан и ОАЭ продолжили превышать свой плановый уровень.

Добыча в 12 странах-членах ОПЕК выросла на 140 тыс. б/с - до 26,91 млн б/с, страны не-ОПЕК снизили добычу на 50 тыс. б/с - до 14,67 млн б/с. Россия, по оценке МЭА, в феврале увеличила добычу нефти к январю на 20 тыс. б/с - до 9,42 млн б/с.