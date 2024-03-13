Число квалифицированных инвесторов по итогам 2023 года выросло до 737 тыс.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Количество квалифицированных инвесторов по итогам четвертого квартала 2023 года достигло 737 тыс. человек, увеличившись на 33% в годовом выражении и на 12% – в квартальном. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

По итогам квартала квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,9% общего числа клиентов, владели 76% активов.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 39 млн (+10% к/к и +34% г/г). При этом, по данным Мосбиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 29,7 млн (+8% к/к и +29% г/г) и составило 39% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц-резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала выросла до 9,2 трлн руб. (+2% к/к и +53% г/г). Порядка 8,5 трлн руб. из этой суммы приходилось на ценные бумаги и 0,5 трлн руб. – на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Количество клиентов брокеров в 2023 году продолжало расти благодаря высокому интересу населения к фондовому рынку и увеличению доходов населения, отмечает Банк России. "Несмотря на постепенное насыщение клиентской базы брокеров, темпы роста ускорились в конце года в условиях повышенных инфляционных ожиданий, ослабления рубля и роста фондового индекса", - пишет он.

Приток новых денег на фондовый рынок в 2023 года перекрыл отток 2022 года. Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц за 2023 год составил 1,25 трлн руб. (годом ранее был зафиксирован отток 757 млрд руб.). Основная часть притока была сформирована взносами квалифицированных инвесторов, замечает ЦБ.

Приток на счета неквалифицированных инвесторов, в том числе начинающих, в среднем за первые три квартала составил 58 млрд руб., а в четвертом квартале ускорился до 169 млрд руб. - максимального уровня с конца 2021 года.

Средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании увеличился за год с 205 тыс. до 236 тыс. рублей, а без учета пробных счетов – с 1,3 млн до 1,9 млн рублей.