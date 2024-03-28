Банк России оценит плюсы и минусы прямого доступа инвесторов на биржу

В результате ЦБ надеется понять, стоит ли этим заниматься

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России сам предложил обсудить идею предоставления инвесторам прямого доступа на биржу, нужно взвесить ее плюсы и минусы, никаких решений пока нет, заявил журналистам в кулуарах форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-2024" заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

"Действительно, мы хотим взвесить возможность, плюсы-минусы или иные комбинации, модели того, чтобы инвесторы могли или не могли иметь доступ к бирже. Это именно вопрос обсуждения, никаких решений не принято. Мы как раз-таки готовим это именно с позиции того, что мы хотим взвесить плюсы и минусы. Мы знаем, что это вызывает у разных участников разные позиции, поэтому пока мы находимся исключительно на стадии обсуждения того, вообще стоит этим заниматься или нет", - сказал он.

"Идея сама по себе взвесить, что существующая конфигурация рынка правильная или неправильная, принадлежит нам", - добавил он.

По его словам, пока никаких деталей и концепции нет.

"Может быть, мы обсудим это с рынком, выдвинем энное количество гипотез и придем к выводу, что это вообще не нужно. Я очень подчеркиваю, никаких решений по этому поводу не принято. По срокам (когда ждать решения - ИФ) я вам сейчас сказать не могу", - заключил Габуния.

22 марта "Коммерсантъ" сообщил, что Банк России начал обсуждать с брокерами возможность открытия счетов инвесторам напрямую на "Мосбирже" и готовит консультативный доклад по развитию дезинтермедиации на финрынке.

Профучастники и объединяющая их ассоциация НАУФОР подвергли идею резкой критике.