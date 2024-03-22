Nokian Tyres может приостановить выпуск легковых шин на финском заводе

На такой шаг придется пойти из-за затоваривания на фоне забастовок

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Nokian Tyres приостановит производство легковых шин на финской площадке в период с 26 марта по 9 апреля 2024 года, рассматривает возможность простоя длительностью до 90 дней, сообщает финская компания.

Причиной послужила забастовка, стартовавшая в Финляндии 11 марта, с требованием к правительству отказаться от планируемой реформы рынка труда. Nokian Tyres отмечает, что акция протеста повлияла на работу портов и наземного транспорта, что привело к затовариванию складов из-за невозможности доставить шины клиентам.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, компания Nokian Tyres plc завершила переговоры об изменениях (режима работы - ИФ), которые коснутся всех сотрудников производства шин для легковых автомобилей в городе Нокиа - всего 350 человек. Переговоры касались временной адаптации мощностей к текущей и прогнозируемой ситуации на рынке. По результатам переговоров сотрудники могут быть освобождены от работы по причинам финансового и производственного характера на срок не более 90 дней", - говорится в сообщении.

При этом производство шин для грузовых автомобилей на финском заводе продолжится в обычном режиме.

Как сообщалось, объявленные 11 марта забастовки в Финляндии охватывают по меньшей мере 7 тыс. работников и должны продлиться до 24 марта. "Они повлияют на экспорт, импорт, логистику и, возможно, даже на производство", - заявлял тогда на пресс-конференции председатель Центрального объединения профсоюзов SAK Яркко Элоранта.

Nokian Tyres на данный момент выпускает шины на двух производственных площадках - в городе Нокиа (Финляндия) и Дейтоне (США). Ранее самым крупным по мощности производственным активом финского концерна был завод во Всеволожске (Россия, Ленинградская область, мощность - 17 млн шин в год) - на него приходилось порядка 80% производства всех выпускаемых легковых шин Nokian.

В марте 2023 года российские активы Nokian Tyres были проданы "Татнефти". Для восполнения мощностей концерн принял решение о расширении производств в Финляндии и США, а также строительстве нового завода в Румынии (планируемая мощность - 6 млн шин в год).