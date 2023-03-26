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Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешел в собственность "Татнефти"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" стало владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области (ООО "Нокиан Тайерс").

Также "Татнефть" получила 100% в ООО "Хакка Инвест", занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом Nokian Tyres.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в сведения о юридическом лице внесены 24 марта.

Финская Nokian Tyres анонсировала уход с российского рынка летом прошлого года. В октябре стало известно, что она продаст активы в РФ "Татнефти". Предполагалось, что цена сделки составит около 400 млн евро.

В феврале ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина". Сделку также одобрила Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями, однако ограничила допустимую цену 23,05 млрд рублей. В середине марта Nokian Tyres сообщила о получении от "Татнефти" 285 млн евро за свой шинный бизнес в РФ.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод финской компании во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж.

Ленинградская область Nokian Татнефть
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