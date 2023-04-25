Бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Шинный завод во Всеволожске, который "Татнефть" выкупила у финского концерна Nokian Tyres, будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres (Айкон Тайерс), сообщает компания.

По условиям лицензионного соглашения, перешедшее в собственность российской НК предприятие должно перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, кроме бренда Nordman.

Отмечается, что завод продолжает операционную деятельность и выпускает широкий ассортимент продукции, сохранив все производственные процессы и технологии.

"В настоящее время производятся шины средне-ценового сегмента под брендом Nordman. Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом - Ikon Tyres. Компания Ikon Tyres берет на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в РФ шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства. Маркетинговые программы будут распространяться на продаваемые в профессиональной шинной рознице шины - и под старым, и под новым брендом", - говорится в релизе.

Сделка по приобретению российского шинного бизнеса Nokian Tyres - 100% долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" - была закрыта в марте. "Татнефть" заплатила финскому холдингу 285 млн евро.

Завод во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, там действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год.