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Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Nokian Tyres получила от ПАО "Татнефть" 285 млн евро за свой шинный бизнес в России, сообщает финская компания.

"После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена, и деятельность Nokian Tyres в России прекратится", - говорится в сообщении.

Ранее сделку одобрила правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями, однако ограничила допустимую цену 23,05 млрд рублей.

"Процесс выхода был долгим, но мы довольны тем, что находимся на его завершающей стадии", - приводятся в сообщении слова президента Nokian Tyres Юкки Моисио.

Отмечается, что окончательные итоги сделки будут отражены в отчете за первый квартал 2023 года, который будет представлен 25 апреля.

Nokian Tyres анонсировала уход с российского рынка летом прошлого года. В октябре стало известно, что она продаст активы в РФ "Татнефти". Предполагалось, что цена сделки составит около 400 млн евро.

В феврале ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина".

Завод Nokian Tyres во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж.

Nokian Tyres Татнефть
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