"Нижнекамскнефтехим" вложит 2 млрд рублей в модернизацию механического завода

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") приступило к модернизации механического завода, производящего комплектующие для технологического оборудования предприятия, говорится в пресс-релизе НКНХ.

Механический завод оснащен 970 станками, в основном "аналоговыми", при помощи которых он обслуживает около 450 тысяч единиц оборудования компании. В ходе модернизации производства большая часть станков старого образца будет демонтирована. Их заменят 214 станков и стендов последнего поколения с высокой степенью автоматизации, говорится в сообщении.

Точный объем инвестиций в модернизацию мехзавода пресс-служба НКНХ не называет. Но они будут больше, чем в техническое перевооружение ремонтного производства "ЗапСибНефтехима", куда было вложено около 2 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

Первый этап модернизации мехзавода НКНХ завершится в следующем году, полностью обновить комплекс предполагается до конца 2025 года.

"Цеха и мастерские нового ремонтно-механического завода нижнекамского предприятия "СИБУРа" смогут обеспечить потребности действующих и перспективных производств НКНХ. Также сейчас рассматривается синергия с другими предприятиями "СИБУРа": "Казаньоргсинтезом", "ЗапСибНефтехимом" и "Томскнефтехимом", - сообщил гендиректор НКНХ Марат Фаляхов.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".