"Нижнекамскнефтехим" увеличил квартальную чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ составила 7,6 млрд рублей по сравнению с 2 млрд рублей за тот же период прошлого года, говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 3,9 раза.

Выручка выросла на 19,4%, до 54,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 6,4%, до 11 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов сократилось до 903,3 млн рублей с 8,6 млрд рублей в январе-марте прошлого года.

Прибыль до налогообложения возросла в 4 раза, до 9,7 млрд рублей.

Активы за первый квартал увеличились на 2,7%, до 436,3 млрд рублей на 31 марта 2024 года. В том числе, стоимость основных средств предприятия выросла на 3%, до 308 млрд рублей.

Объем долгосрочных займов незначительно снизился за квартал - на 0,8%, до 33,2 млрд рублей, краткосрочных - увеличился на 0,1%, до 104,5 млрд рублей.

Дебиторская задолженность сократилась на 5,2%, до 59,6 млрд рублей, кредиторская - выросла на 11,4%, до 36,9 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".