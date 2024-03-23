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"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщается в судебной картотеке.

Иск категории "возмещение вреда внедоговорного" подан 22 марта. Других подробностей в картотеке пока не приводится.

OMV является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с "Газпромом" и германской Wintershall Dea совместного предприятия по разработке Южно-Русского месторождения в ЯНАО - "Севернефтегазпром".

Wintershall Dea OMV Газпром ЯНАО Севернефтегазпром
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