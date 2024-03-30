"Газпром" подал в суд иск о запрете OMV вести разбирательство в международном арбитраже

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о запрете австрийской OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

Как говорится в определении суда о приеме заявления к рассмотрению, истец также требует присуждения денежных средств в случае неисполнения запрета.

Суд на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​значил предварительное судебное заседание по иску на 16 апреля.

В качестве заинтересованного лица картотека упоминает также компанию Gazprom Sakhalin Holdings B.V.

OMV является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с "Газпромом" и германской Wintershall Dea совместного предприятия по разработке Южно-Русского месторождения в ЯНАО - "Севернефтегазпром".