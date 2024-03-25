Опубликован калькулятор для расчета заявки на обмен заблокированных активов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата", которую правкомиссия назначила организатором обмена заблокированных активов, опубликовала калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.

Начальная стоимость ценных бумаг определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга.

Как сообщалось, прием заявок должен начаться в 10:00 25 марта и завершиться в 19:00 8 мая.

Российские инвесторы могут подать заявки на продажу заблокированных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Комиссии или другие платежи с продавцов взиматься не будут.

Заявки, стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, будут снижены до этой суммы, отмечает "Инвестиционная палата".

Нерезиденты смогут выкупить эти бумаги за счет средств на своих счетах типа "C". Планируется, что их заявки будут приниматься с 3 июня до 5 июля, а расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним, к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

В список вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibaba, Baidu Inc. и других.

Продавцы-резиденты могут предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей вне зависимости от размера портфеля иностранных активов, отмечает "Инвестиционная палата".

Поданные от физических лиц-резидентов заявки будут безотзывными на срок до 1 сентября 2024 года. После подачи заявок продавцы временно не смогут распоряжаться бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности.

После того, как брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ передадут все полученные от физлиц-резидентов заявки "Инвестиционной палате", из предъявленных к выкупу бумаг будет сформирован единый пул, который организатор торгов поделит на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Впоследствии сформированные лоты будут предложены нерезидентам.