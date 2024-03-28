В ЦБ сообщили, что прием заявок на обмен замороженных активов идет по плану

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России не получал информацию о возникновении каких-либо сбоев в процессе приема заявок на обмен заблокированных активов инвесторов, стартовавший на этой неделе, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Вся информация, которая есть, - все выполняется в сроки, которые есть. Процесс только начался, поэтому сказать вам железно, что все идет гладко, я не могу. Но никаких сигналов о том, что есть какие-то сбои, мы не получали", - сказал Габуния журналистам в кулуарах форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-2024".

Отвечая на вопрос, есть ли сигналы о готовности иностранцев к обмену, Габуния сказал: "Я не буду это комментировать".

Брокерская компания "Инвестиционная палата", которую правкомиссия назначила организатором обмена заблокированных активов, с 25 марта начала принимать заявки для участия в этой процедуре российских инвесторов. Как сообщалось, прием должен завершиться 8 мая.

Российские инвесторы могут подать заявки на продажу заблокированных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Комиссии или другие платежи с продавцов взиматься не будут.

Нерезиденты смогут выкупить эти бумаги за счет средств на своих счетах типа "C". Планируется, что их заявки будут приниматься с 3 июня до 5 июля, а расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

В список вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibab, Baidu Inc. и др.