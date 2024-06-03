S&P понизило рейтинг Франции с "АА" до "AA-"

Прогноз по рейтингам - "стабильный"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Франции в иностранной и национальной валютах до "AA-" с "AA". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги Франции подтверждены на уровне "A-1+".

"Вопреки нашим предыдущим ожиданиям, мы прогнозируем, что государственный долг Франции увеличится примерно до 112% ВВП к 2027 году с примерно 109% в 2023 году", - сообщили аналитики агентства.

Дефицит бюджета страны в 2023 году достиг 5,5% ВВП, что оказалось значительно выше, чем предполагали аналитики агентства (4,9% ВВП).

"Хотя мы ожидаем, что восстановление экономического роста и недавно реализованные экономические и бюджетные реформы позволят Франции сократить дефицит бюджета, теперь мы прогнозируем, что он останется выше 3% ВВП в 2027 году", что стало причиной понижения долгосрочных рейтингов, отмечается в отчете S&P GR.

Стабильный прогноз отражает ожидания, что реальный экономический рост ускорится и поддержит бюджетную консолидацию правительства, хотя и недостаточно, чтобы снизить уже повышенное соотношение госдолга к ВВП, отмечают эксперты агентства.

"Мы можем снизить суверенные рейтинги Франции, если экономический рост окажется существенно ниже наших прогнозов в течение длительного периода, - говорится в сообщении. - Рейтинги также могут оказаться под давлением, если Франция окажется неспособной сократить свой большой бюджетный дефицит".

При этом рейтинги могут быть повышены, "если бюджетный дефицит Франции сократится намного быстрее, чем мы прогнозируем, в то время как экономический рост останется устойчивым, что приведет к четко выраженной нисходящей траектории для соотношения общего госдолга к ВВП", отмечается в документе.

Аналитики агентства прогнозируют, что дефицит бюджета будет составлять в среднем 4,6% ВВП в 2024-2026 гг. (в декабре ожидалось 3,9% ВВП).

Рост ВВП ожидается на уровне 1,2% в 2024-2027 гг. по сравнению с 0,9% в прошлом году. По итогам текущего года S&P GR прогнозирует подъем на 0,8%.