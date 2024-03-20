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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до минимума с сентября 2021 г.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция составит 3,5%.

Инфляция в Британии в феврале была минимальной с сентября 2021 года, она существенно ослабла по сравнению с январем (4%).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6% после снижения на 0,6% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали февральское повышение цен на 0,7% относительно предыдущего месяца.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в феврале выросли на 4,5% в годовом выражении (минимально с января 2022 года) и на 0,6% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 5,1%, второй - снизился на 0,9%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 4,5% в годовом выражении с 4,9% в январе. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,8% относительно января, когда было отмечено его снижение на 0,3%.

Великобритания
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