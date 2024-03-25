Brent подорожала до $85,91 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности и обеспокоенности в отношении перебоев с поставками на мировой рынок.

К 13:42 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,56%), до $85,91 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,49 (0,61%), до $81,12 за баррель.

23 марта йеменские хуситы запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом.

Повышательное давление на котировки также оказывают ограничения на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.

"Энергетический рынок получает некоторую поддержку за счет перебоев поставок и геополитической напряженности", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок снизилось на четыре, до 112.