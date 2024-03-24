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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:15

Йеменские хуситы атаковали торговые суда и эсминец США в Красном море

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В минувшую субботу йеменские хуситы с 02:50 до 04:30 утра по времени Саны, (совпадает с московским), запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США (CENTOM).

"В 16:25 по танкеру была выпущена пятая баллистическая ракета. Судно подало сигнал бедствия, но не запросило помощи. Нuang Pu получил минимальные повреждения, возникший на борту пожар был потушен в течение 30 минут. О пострадавших не сообщалось, судно возобновило следование своим курсом", - говорится в сообщении.

Командование также информировало, что между 06:50 и 09:50 утра силы США, в том числе эсминец ВМС США Carney, в южной части Красного моря были атакованы шестью беспилотными летательными аппаратами хуситов. Пять из них упали в море, один улетел в районы Йемена, контролируемые хуситами.

CENTOM считает, что эти беспилотники "представляли непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе".

Крымский мост ВМС США Йемен CENTOM Красное море
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